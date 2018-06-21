Гости ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде наслаждаются красотами города и активно скупают сувениры

Наиболее популярные у гостей маршруты пролегают от Нижневолжской набережной до главной пешеходной улицы - Большой Покровской, в топе востребованных также речные прогулки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Иностранные гости Нижнего Новгорода, которые приезжают на матчи чемпионата мира по футболу, мало интересуются историей и предпочитают наслаждаться красотами города. Они активно скупают сувениры, истощают запасы пенных напитков в барах и страстно поддерживают любимые команды. В столицу Поволжья, где сливаются реки Волга и Ока, подавляющее большинство гостей прибывает впервые, они стремятся запечатлеть себя на фоне главных достопримечательностей и природных изюминок. "Иностранцев интересуют только красоты, а культура и история не очень. Проблема в том, что у нас своя история, а у них - совершенно другая, и они не соприкасаются, отсюда совершенно разный взгляд на мир и события прошлого", - рассказала ТАСС экскурсовод Ольга Черемисина.

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Наиболее популярные у гостей маршруты пролегают от Нижневолжской набережной до главной пешеходной улицы - Большой Покровской, в топе востребованных также речные прогулки. Но гости категорически отказываются от каких-либо перемещений, кроме как в сторону стадиона, в дни матчей. "В целом иностранным туристам экскурсовод нужен как источник информации: где обменять деньги, как пройти на стадион. Искренне интересующихся городом крайне мало", - с сожалением признает генеральный директор туристической компании "Роза ветров" Мария Свиридова. Иностранцам нужно все объяснять, как детям, делится автор проекта "ННоги" экскурсовод Сергей Сипатов. "Я на днях гулял по городу с двумя братьями-англичанами, которые проживают во Франции. Ни о городе, ни об истории России, ни о известных людях они не знают абсолютно ничего, все приходится объяснять", - отметил собеседник агентства. Иностранцы охотно скупают разнообразные сувениры и употребляют пенные напитки. За первые дни чемпионата продажи магнитиков, матрешек, шапок-ушанок выросли раз в десять, а общий оборот по кассам в Нижнем Новгороде за первую неделю - с 14 по 21 июня - вырос почти на 30%, рассказали ТАСС эксперты одной из местных аналитических компаний. По их наблюдениям, в Нижнем Новгороде самый низкий средний чек среди всех городов, принимающих чемпионат. Развлечения для иностранцев Наибольшее скопление иностранцев наблюдается на улице Большой Покровской, которая в дни чемпионата стала главной артерией от станции метро "Горьковская" до фан-зоны, где на больших экранах транслируются футбольные матчи чемпионата.

В толпе можно встретить шведов и южнокорейцев, хорватов и аргентинцев, сборные которых уже сыграли на стадионе в Нижнем Новгороде. В пятницу улицы стали заполнять болельщики из Панамы и Англии в преддверии встречи своих команд. Их приветствуют девушки-чирлидерши, уличные артисты, музыканты. Вечером напротив кукольного театра звучала лезгинка, соло в национальном костюме исполнял молодой человек по имени Низами. По национальности он дагестанец, но с рождения живет в Нижнем Новгороде. Некоторые гости пытались повторить танцевальные движения, улыбаясь и фотографируясь с настоящим мастером. На площадке фестиваля болельщиков было многолюдно, наибольший интерес вызвал матч группового этапа Нигерия - Исландия, завершившийся со счетом 2:0. Собравшиеся восторженными криками и аплодисментами реагировали на забитые мячи. Некоторые зрители расположились прямо на асфальте перед экранами, другие предпочли наблюдать трансляцию стоя. После матча значительная часть людей направилась в сторону выхода. Атмосфера праздника В городе царит праздничная атмосфера, говорят власти и подтверждают гости Нижнего Новгорода. "Мы стали не просто свидетелями, а участниками фантастического спортивного праздника. В эти дни в нашем городе царит невероятная атмосфера, которая останется в памяти нижегородцев на всю жизнь", - отметил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.