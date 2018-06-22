Тренер: психология победителей помогла сборной Швейцарии переломить ход матча с сербами

В пятницу в Калининграде сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира

В пятницу в Калининграде сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы Е прошла в Калининграде.

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Швейцарии стараются развить психологию победителей, за счет чего могут переломить ход неудачных матчей. Об этом журналистам рассказал главный тренер швейцарской сборной Владимир Петкович.

"Нам было сложно в первом тайме, тем более соперник забил быстрый гол, - сказал Петкович. - Но когда мы сравняли счет, то команда получила дополнительные эмоции. Думаю, не многие верили в перерыве матча, что мы сможем переломить ход встречи. Но во втором тайме именно мы контролировали ситуацию".

"Вообще, мы развиваем психологию победителей. Даже когда проигрываем, то пытаемся переломить ход матча. И предыдущая игра с Бразилией это тоже подтвердила", - добавил главный тренер.

Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, в ее активе 4 очка. Швейцарцы уступают лидерство в таблице бразильцам, в активе которых также 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей, сербы с 3 очками занимают третье место. Костариканцы очков не набрали и уже лишились шансов на выход в плей-офф.

В следующем матче сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики в Нижнем Новгороде.