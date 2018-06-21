Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что футбольный клуб "Ахмат" и сборная Египта в будущем проведут товарищеский матч в Грозном

"Мохаммед Салах - почетный гражданин Чеченской Республики. Этой ночью я подписал Указ о присвоении высокого звания великому футболисту, члену сборной Египта и "Ливерпуля". На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммеду Салаху копию указа и нагрудный значок", - сообщил в своем Telegram-канале Кадыров.

ГРОЗНЫЙ, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чеченской Республики. Указ о присвоении футболисту этого звания подписал глава региона Рамзан Кадыров.

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Глава Чечни также выразил уверенность, что футбольный клуб "Ахмат" и сборная Египта в будущем проведут товарищеский матч в Грозном.

"Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть", - написал глава региона.

Сборная Египта во время чемпионата мира 2018 года базируется в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, которая открылась в марте 2018 года и расположена рядом с тренировочной базой "Ахмат- Арена".

На турнире сборная Египта проиграла командам Уругвая (0:1) и России (1:3) и лишилась шансов на выход в плей-офф. Последний матч на групповом этапе египтяне проведут 25 июня в Волгограде против команды Саудовской Аравии.