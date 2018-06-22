Фанаты из Аргентины год копили деньги на ЧМ и приехали на матч не в тот Новгород

Аргентинцы потратили на билеты до России около $2,5 тыс. и проделали долгий путь

"Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется что-то не то. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что приехали не туда", - поделился с ТАСС Эктор Альберсен.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Аргентинские футбольные болельщики Эктор Альберсен и Эрнан Маззони год копили деньги, чтобы приехать в Россию на чемпионат мира и поддержать родную сборную на матче в Нижнем Новгороде 21 июня. Но фанаты смотрели игру по телевизору в Новгороде Великом - они перепутали место назначения.

Аргентинцы потратили на билеты до России около 2,5 тыс. долларов и проделали долгий путь. Болельщики летели из Буэнос-Айреса в Мадрид, оттуда в Москву, затем решили заглянуть в Тверь и потом планировали попасть в Нижний Новгород. "Это все как сон, до сих пор не верю в эту ситуацию", - говорит Маззони.

Мужчины не нашли другого варианта, кроме как остаться в Великом Новгороде и болеть за сборную по телевизору в съемной квартире, а во втором тайме фанаты переместились в местный паб. "Было трудно, больно осознавать, что я сейчас не на стадионе, не могу кричать, поддерживать свою команду.

Это то же самое, если бы я смотрел матч дома в Аргентине", - рассказал Альберсен.

Проигрышем Хорватии, аргентинцы, конечно, расстроены, но не теряют надежды. "Когда Аргентина проиграла, я думал, что все, конец, настроение упало, ни о чем не хотелось больше думать. Но сегодня Нигерия, обыгравшая Исландию, дала нам шанс, еще не все потеряно", - поделился Альберсен.

Помощь властей

Заблудившихся иностранных гостей нашли региональные власти, организовали туристам экскурсию по городу - показали Кремль и другие местные достопримечательности. Сюжет о болельщиках попал на местное ТВ и в соцсети. В результате люди начали узнавать аргентинцев по национальному флагу, с которым они гуляют по городу.

Сборная Аргентины на групповом этапе проведет еще одну игру - против сборной Нигерии 26 июня в Санкт-Петербурге. На нее болельщики рассчитывали купить билеты уже в России. В субботу фанатам помогут добраться до Петербурга, где они все-таки смогут поболеть за свою сборную. "Это как анекдот, останется на память, чтобы рассказывать детям и внукам", - сказал Альберсен.