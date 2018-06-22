Тренер: сборная Сербии будет играть на победу в матче ЧМ против команды Бразилии

Говоря об игре со швейцарцами, Младен Крстаич признался, что команда не заслужила поражения

В пятницу в Калининграде сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Сербии по футболу будет играть на победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды Бразилии. Об этом журналистам сказал главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет ничего невозможного в жизни. У бразильцев, которые, конечно, фавориты группы, тоже есть минусы, которые мы постараемся использовать", - сказал тренер.

Говоря об игре со швейцарцами, Крстаич признался, что команда не заслужила поражения. "В первом тайме мы играли хорошо, технически и тактически. Но во втором тайме пропустило необязательные голы. Мы также сильно хотели победить, как соперник. Думаю, мы играли на равных. Хотя, при счете 1:1 мы старались атаковать и вырвать победу", - сказал Крстаич.

"Комментировать работу судей я не буду. Поддержка на стадионе была отличная. В этой связи хочу поблагодарить российских болельщиков", - добавил тренер.

Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, в ее активе 4 очка. Швейцарцы уступают лидерство в таблице бразильцам, в активе которых также 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербы с 3 очками занимают третье место, костариканцы очков не набрали и уже лишились шансов на выход в плей-офф. Сербы в заключительном туре группового этапа встретятся с бразильцами в Москве на стадионе "Спартак". Матч пройдет 27 июня в 21:00 мск.