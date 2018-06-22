Болельщики сборной Нигерии прочат своей команде победу над аргентинцами в матче ЧМ

В пятницу сборная Нигерии одержала первую победу на турнире и с тремя очками вышла на второе место в группе D

В пятницу сборная Нигерии одержала первую победу на турнире и с тремя очками вышла на второе место в группе D. В следующем матче сборная Нигерии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Аргентины 26 июня.

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Болельщики из Нигерии после победы своей сборной на чемпионате мира над исландцами прочат своей любимой команде победу над командой Аргентины.

"Нигерия выиграла 2:0. Мы были сильнее, мы знали это до матча. То же самое мы сделаем с Аргентиной в следующей игре", - уверенно сказал корреспонденту ТАСС нигерийский болельщик Эндрю. Его друг признался, что ему нужно сменить футболку, потому что с него "сошло семь потов". "Мы с ребятами домой, а потом поедем веселиться. А следующий матч, помяните мое слово, мы разгромим Аргентину", - нигериец был еще категоричнее и увереннее, чем его друг.

А после матча болельщики из Нигерии на площадке перед стадионом и по пути в гостиницы распевали песни и с удовольствие фотографировались с местными девушками. Исландские болельщики, которых было на матче около 3 тыс. человек, выглядели разочарованными и в ответ на поддержку вымучено улыбались. "Обидно, но сами виноваты. Все равно еще не все потеряно - впереди решающий матч со сборной Хорватии, у которой нет стимула выкладываться - она уже прошла дальше", - сказал болельщик из Исландии и с расстройства не стал говорить свое имя.

В Волгограде спустя около двух часов после окончания матча со стадиона разъехались все болельщики. Каких-либо серьезных нарушений правопорядка, по данным источника в правоохранительных органах, не зафиксировано.

После двух туров в группе D первое место занимает команда Хорватии (6 очков), далее идут сборные Нигерии (3), Исландии (1) и Аргентины (1).