Тадич: сербам нужно было лучше обороняться, чтобы не проиграть швейцарцам в матче ЧМ

Матч между командами Сербии и Швейцарии состоялся в пятницу, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарской команды

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Сборной Сербии нужно было лучше обороняться, чтобы не проиграть швейцарцам в матче чемпионата мира со счетом 1:2. Такое мнение высказал журналистам после матча полузащитник сербской команды Душан Тадич.

Матч между командами Сербии и Швейцарии состоялся в пятницу, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарской команды.

"Нам нужно было лучше обороняться, мы оставляли им [футболистам сборной Швейцарии] слишком много места", - сказал Тадич.

Он добавил, что очень сильно расстроен поражением своей команды и отметил, что в следующей игре с командой Бразилии, которая состоится 27 июня в Москве, они должны сконцентрироваться на обороне.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.