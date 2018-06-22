Легкоатлет Лысенко победил в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова в Мадриде

Лысенко с первой попытки взял планку на высоте 2,30 м

ТАСС, 22 июня. Российский легкоатлет Данил Лысенко, выступающий под нейтральным флагом, одержал победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Мирового вызова в Мадриде.

Лысенко с первой попытки взял планку на высоте 2,30 м. Всего для победы 21-летнему россиянину понадобилось выполнить четыре прыжка (2,17; 2,23; 2,26; 2,30). Второе место занял австралиец Брендон Старк (2,30 с трех попыток). Третьим стал южноафриканец Кристофер Молея (2,26).

Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также победителем ЧМ-2018 в помещении, который прошел в британском Бирмингеме. В мае он также стал вторым на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине и Осло.

Мировой вызов - ежегодная серия соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Является второй по значимости в мировой легкой атлетике после "Бриллиантовой лиги". В сезоне-2018 состоятся 14 этапов с 19 мая по 4 сентября. Следующий этап пройдет 2 июля в бразильском городе Браганса- Паулиста.