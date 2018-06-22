Бывший глава ФИФА Блаттер посетил выставку "История отечественного футбола" в Петербурге

Выставка в Большом Гостином дворе организована клубом болельщиков сборной России Russia Unites специально к чемпионату мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер посетил выставку "История отечественного футбола" в Большом Гостином дворе в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Выставка в Большом Гостином дворе организована клубом болельщиков сборной России Russia Unites специально к чемпионату мира 2018 года. На ней представлены ретроспектива игровой формы сборных СССР и России, фотодокументы, кубки и награды из Государственного Музея спорта.

Как говорится в пресс-релизе, Блаттер сфотографировался на фоне диплома, подтверждающего победу России в выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года. Также он осмотрел стенд, посвященный победе сборной СССР на Олимпиаде в Мельбурне, и "Золотой мяч" лучшего игрока Европы, врученный советскому вратарю Льву Яшину в 1963 году.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.