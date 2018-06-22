Шакири признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Швейцария - Сербия

В пятницу в матче группы Е сборная Швейцарии одержала волевую победу над командой Сербии со счетом 2:1

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В пятницу в матче группы Е сборная Швейцарии одержала волевую победу над командой Сербии со счетом 2:1. Встреча прошла в Калининграде. Шакири забил победный гол на 90-й минуте матча.

В следующем матче 27 июня сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики в Нижнем Новгороде.