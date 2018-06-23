Болельщики ЧМ из Мексики в Ростове поют песни у отеля сборной, поддерживая ее перед игрой

В одном из окон отеля вывешен флаг Мексики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Около сотни приехавших в Ростов-на-Дону на чемпионат мира по футболу мексиканских болельщиков в пятницу вечером собрались у отеля в Ростове- на-Дону, где остановилась сборная Мексики, и поют традиционные мексиканские песни, передает корр. ТАСС.

Мексиканские болельщики поют "серенады" у отеля своей сборной в Ростове-на-Дону. pic.twitter.com/wwaIsvpqB5

В одном из окон отеля вывешен флаг Мексики. Болельщики поют песни под мелодию, играющую из портативных аудиоколонок, звук настолько громкий, что импровизированный концерт слышно за квартал. Лица большинства фанатов раскрашены в цвета национального флага. Появление в окне одного из игроков сборной собравшиеся приветствовали бурными аплодисментами и громкими возгласами.

Проходящие мимо люди присоединяются к группе фанатов возле отеля.

"Мы поем у отеля, потом что завтра здесь, в Ростове-на- Дону, будет играть сборная Мексики. Это типичная для нашей страны песня, когда в Мексике происходят такие крупные события, мы поем", - сказал ТАСС мексиканец Хосе, приехавший из Гвадалахары - второго по величине города Мексики.

По его словам, он впервые приехал в Россию. "Мне очень нравится Россия. Здесь потрясающие люди, красивые здания и города, интересная история", - поделился он впечатлениями.

Сборная Мексики, победившая в первом матче группового этапа сборную Германии, в субботу сыграет в Ростове-на-Дону с командой Республики Корея, которая уступила Швеции в первом матче.