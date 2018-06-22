Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии в матче чемпионата мира

Швейцарская команда одержала победу над сборной Сербии со счетом 2:1

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы Е прошла на стадионе "Калининград" в присутствии 33 167 зрителей.

Счет в матче на 5-й минуте открыл нападающий сборной Сербии Александар Митрович. На 52-й минуте ответный гол забил полузащитник Гранит Джака. Победный гол на 90-й минуте забил швейцарский полузащитник Джердан Шакири. Эта победа стала первой волевой (проигрывающая по ходу матча команда победила) на чемпионате мира в России.

Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, в ее активе 4 очка. Швейцарцы уступают лидерство в таблице бразильцам, в активе которых также 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербы с 3 очками занимают третье место. Костариканцы очков не набрали и уже лишились шансов на выход в плей-офф.

В следующем матче сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики в Нижнем Новгороде. Сербы в заключительном туре группового этапа встретятся с бразильцами в Москве на стадионе "Спартак". Оба матча пройдут 27 июня и начнутся в 21:00 мск.

Защитник Штефан Лихтштайнер провел девятый матч за сборную Швейцарии на чемпионатах мира и установил национальный рекорд по этому показателю. Он опередил Блерима Джемайли, также сыгравшего против сербов, и Шарля Антенена (по 8).

Шакири забил четвертый гол в карьере на чемпионатах мира. Он вышел на второе место по количеству голов, забитых на чемпионатах мира швейцарскими игроками, сравнявшись с Робером Балламаном и Андре Абеггленом. Только Йозеф Хюги (6) забивал чаще на мировых первенствах.