Дорожники заасфальтировали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались гости ЧМ

В социальных сетях появилась фотография двух фанатов сборной Хорватии, которые по пояс забрались в яму на дороге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Дорожники заасфальтировали яму на одной из улиц в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались болельщики сборной Хорватии, прибывшие в город на матч чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе нижегородской компании "Теплоэнерго".

"Работы начались утром 22 июня, уже к 13:00 они были завершены. Ограждение по периметру площадки и предупреждающие знаки были установлены сразу после поступления сообщения о появлении провала. В указанном месте проходят коммуникации нескольких коммунальных предприятий. Несмотря на факт отсутствия утечек на сетях горячего водоснабжения в данном районе, провал был устранен незамедлительно, причина проседания грунта устанавливается", - говорится в сообщении.

В пятницу в социальных сетях появилась фотография двух фанатов сборной Хорватии, которые по пояс забрались в яму на дороге в Нижнем Новгороде. Снимок активно разошелся по интернету и породил множество шуток.

В Нижнем Новгороде прошли два матча группового этапа: 18 июня сыграли команды Швеции и Южной Кореи (1:0), 21 июня встретились сборные Аргентины и Хорватии (0:3). Также в городе пройдут матчи Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игра 1/8 финала и четвертьфинал.