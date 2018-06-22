Власти помогли гостям ЧМ, забронировавшим номер в несуществующем отеле в Нижнем Новгороде

Болельщики из Швеции и Аргентины забронировали номера в гостинице, но по указанному адресу объекта не оказалось

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Нижегородские власти помогли гостям чемпионата мира по футболу, которые забронировали номер в несуществующей отеле в Нижнем Новгороде, найти альтернативу. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе департамент туризма администрации города.

"Туристам, забронировавшим номера в несуществующей гостинице по данному адресу, была оказана помощь в подборе альтернативных вариантов размещения. Сотрудниками управления МВД России по Нижегородской области в настоящее время проводится проверка по данному инциденту", - сказали в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщил, что болельщики из Швеции и Аргентины забронировали номера в гостинице Savinn Hotel, расположенной по адресу улица Алексеевская, 13. Однако по указанному адресу такого объекта не оказалось.

В Нижнем Новгороде прошли два матча группового этапа: 18 июня сыграли команды Швеции и Южной Кореи (1:0), 21 июня встретились сборные Аргентины и Хорватии (0:3). Также в городе пройдут матчи Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игра 1/8 финала и четвертьфинал.