Семеро аргентинских болельщиков привлечены к ответственности после драки во время матча ЧМ

Инцидент произошел в подтрибунном помещении арены "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Семеро аргентинских болельщиков, участвовавших в драке на стадионе в Нижнем Новгороде во время матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии, привлечены к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета "Россия-2018".

Встреча прошла в четверг и завершилась победой сборной Хорватии со счетом 3:0. Позднее в интернете был размещен видеоролик с потасовкой болельщиков в подтрибунном помещении арены "Нижний Новгород". На 23-секундной записи видно, как несколько людей бьют ногами находящегося на полу мужчину, в потасовку вмешиваются другие фанаты в попытках прекратить конфликт.

"Оргкомитет "Россия-2018" шокирован и разочарован увиденным в упомянутом вами видео, - говорится в сообщении. - Такое поведение абсолютно неприемлемо и недопустимо для посетителей матчей чемпионата мира по футболу и болельщиков в принципе. Мы осуждаем любые формы проявления насилия в футболе".

"По информации, которую оргкомитет получил от правоохранительных органов Нижнего Новгорода, по итогам вчерашнего матча между сборными Аргентины и Хорватии на семерых граждан Аргентины составлены протоколы по факту административных правонарушений. Не исключено, что по итогам судебных решений в отношении данных граждан их паспорта болельщиков будут аннулированы", - сообщила пресс- служба оргкомитета "Россия-2018".

Чемпионат мира завершится 15 июля.