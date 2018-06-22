Игрок команды Исландии: сборная России способна пройти дальше 1/8 финала на ЧМ-2018

Сборная России досрочно вышла в плей-офф домашнего чемпионата мира

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России могут пройти дальше стадии 1/8 финала в плей-офф чемпионата мира. Об этом журналистам заявил исландский защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон.

Сборная России досрочно вышла в плей-офф домашнего чемпионата мира, обыграв в первых двух турах группового этапа команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

"Я смотрел матчи сборной России, они отлично играют, - сказал Магнуссон. - Они теперь идут дальше и могут добиться большего, ведь это хорошая команда. Кстати, несколько футболистов ЦСКА хорошо проявляют себя в сборной на этом чемпионате, в том числе и [Александр] Головин. Смогу его понять, если он перейдет в "Ювентус", но ЦСКА тоже большой клуб".

ЦСКА 20 июня объявил о переходе Магнуссона из английского "Бристоля". Сборная Исландии в пятницу проиграла команде Нигерии (0:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Магнуссон вышел в стартовом составе.