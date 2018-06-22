Магнуссон: футболисты ЦСКА должны выигрывать чемпионат и выходить в плей-офф ЛЧ

20 июня ЦСКА объявил, что Магнуссон продолжит карьеру в составе армейцев

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА способны победить в чемпионате России и выйти в плей-офф Лиги чемпионов в предстоящем сезоне. Об этом журналистам заявил исландский защитник команды Хердур Магнуссон.

20 июня ЦСКА объявил, что Магнуссон продолжит карьеру в составе армейцев.

"Я очень счастлив и горд этим переходом - это большой шаг в моей карьере, - сказал Магнуссон. - ЦСКА - большой клуб со славной историей, он борется только за победу во всех турнирах, и я готов помочь ему в этом. Победа в чемпионате - главная цель для ЦСКА, ведь такая сильная команда должна выигрывать титул. В Лиге чемпионов хотелось бы выйти из группы, попасть в плей-офф, но тут все зависит от состава группы, но ЦСКА может выйти в плей-офф Лиги чемпионов, как и в Лиге Европы в прошедшем сезоне".

Также Магнуссон отметил, что уже просматривал матчи ЦСКА в прошедшем сезоне.

"Я знаю многих игроков ЦСКА, ведь это большой клуб, к примеру, я видел матч команды против лондонского "Арсенала" в Англии, - сказал футболист. - Я также слышал об интересе ко мне со стороны "Ростова", но когда ты получаешь предложения от такого клуба, как ЦСКА, который вдобавок играет в Лиге чемпионов, - то тут выбор понятен. Хотя в "Ростове" собраны хорошие футболисты, в том числе, из Исландии".

Магнуссон ранее выступал в английском клубе "Бристоль Сити".