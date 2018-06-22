Три болельщицы в Воронеже ждут новой встречи с "картонным Хавьером" на его пути с юга

Мексиканский болельщик Хавьер стал известен в интернете благодаря тому, что его друзья сделали картонный портрет в натуральную величину и стали возить с собой на матчи

ВОРОНЕЖ, 22 июня. /ТАСС/. Три воронежские футбольные болельщицы Елена Нечаева, Галина Дрынова и Анна Лабенски, встретившие в Воронеже живого мексиканца Хавьера, картонную копию которого возят мексиканские болельщики, надеются на новую встречу со звездой интернета 24 июня на его обратном пути из Ростова-на-Дону. Об этом рассказала ТАСС Елена Нечаева после того, как с подругами сделала фото на память с самым знаменитым мексиканским болельщиком на нынешнем турнире.

Ранее СМИ сообщали, что в интернете стал популярен футбольный болельщик Хавьер, которого жена не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали "картонным Хавьером" и стали возить с собой на все матчи. В Воронеже мексиканцы остановились по пути в Ростов-на-Дону, где 23 июня пройдет матч между сборными Мексики и Южной Кореи. Оказалось, что в автобусе едет и живой Хавьер, который сделал фотографии с футбольными болельщицами, но в тот момент его никто не узнал.

"Если они поедут 24 июня из Ростова-на-Дону через Воронеж, то мы на проспекте Революции будем снова гулять. Хотелось бы увидеть Хавьера там же, где мы встретились впервые, но не узнали его. Встретимся, поговорим, спросим, как получилось, что его все-таки отпустила жена в Россию?", - рассказала Елена.

Она добавила, что с подругами Галиной Дрыновой и Анной Лабенски в тот день возвращалась из фан-зоны на Адмиралтейской набережной у Воронежского водохранилища, где транслировали матч Россия - Египет. "Увидели на проспекте Революции разноцветный автобус, подошли и сфотографировались. Лицо парня показалось знакомым, но никто из нас его не узнал, а уже потом мы поняли, что это был знаменитый мексиканский болельщик "Картонный Хавьер", и мы очень пожалели, что не смогли с ним толком пообщаться", - рассказала девушка.

По словам Галины Дрыновой, она сразу поняла, что яркий автобус принадлежит мексиканским болельщикам, потому что видела его фото в интернете. "Подошли поближе и какой-то немного уставший мужчина предложил сфотографироваться, мы обменялись фразами: "хэллоу", "спасибо", "буэнос ночес". А через несколько часов мы сообразили, что он сильно похож на ту самую картонную копию. Хотя самой копии не было вообще, но все равно пожалели, что толком не пообщались", - объяснила она, уточнив, что хотела бы лично услышать историю мексиканца.