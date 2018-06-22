Сигурдссон не нашел для себя оправдания после незабитого пенальти в игре ЧМ с нигерийцами

Матч второго тура группового этапа Исландия - Нигерия состоялся на стадионе "Волгоград-Арена" и завершился победой нигерийцев со счетом 2:0

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Исландии Гильфи Сигурдссон не нашел для себя оправдания после нереализованного пенальти в матче чемпионата мира против сборной Нигерии. Об этом он рассказал ТАСС после матча.

Матч второго тура группового этапа Исландия - Нигерия состоялся на стадионе "Волгоград-Арена" и завершился победой нигерийцев со счетом 2:0. Сигурдссон не забил пенальти на 83-й минуте.

"Я очень расстроен. Пенальти, который я не забил, нельзя оправдать ни погодой, ни ярким солнцем, ни усталостью. Это просто произошло", - сказал Сигурдссон.

После двух туров в группе D первое место занимает команда Хорватии (6 очков), далее идут сборные Нигерии (3), Исландии (1) и Аргентины (1).