Болельщики сборной Бразилии празднуют победу в Петербурге сальсой и песнями

Бразильская команда обыграла сборную Коста-Рики со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Болельщики в Санкт- Петербурге отмечают победу сборной Бразилии в матче с командой Коста-Рики (2:0) латиноамериканскими танцами, пением национального гимна и громким гудением вувузел, которое перемещается по городу вместе с ними, передает корр. ТАСС. Танцевать и петь песни воодушевленные зрители начали еще на стадионе на Крестовском острове. Если на предшествующих матчах в Петербурге публика почти сразу уходила с арены, скандируя на ходу футбольные кричалки, то на этот раз никто не торопился покидать ее - болельщики радостно и эмоционально поздравляли друг друга объятиями и ликующими возгласами.

"Чемпионат мира, я люблю тебя! Это бесконечная радость и веселье в нашем городе. Бразильские болельщики сегодня покорили своими танцами, песнями и любвеобильностью", - поделилась в своем Instagram впечатлением со стадиона болельщица Александра. Возле самой арены многим гостям чемпионата мира пришлось ловить свои причудливые головные уборы, которые сносило сильными порывами поднявшегося ветра. Начавшийся небольшой дождь поторопил всех к метро - на эскалаторах станций петербургской подземки люди в желто-зелено-синих одеждах, париках и шапках-ушанках продолжали дружно петь на португальском языке, размахивая бразильскими флагами и стуча вувузелами по поручням.

Танцы в фан-зоне Между тем в фан-зоне на Конюшенной площади за ходом матча наблюдали гости чемпионата из России, Белоруссии, Германии, Египта, Туниса, Коста-Рики, Швеции и других стран. По окончании игры бразильские поклонники футбола отмечали успехи своих спортсменов, приглашая российских и других болельщиков танцевать с ними сальсу. "Я приехал болеть и ждал победу. Друзьям расскажу, как тут хорошо", - признался корр. ТАСС бразилец Анселму.

"Мы хотели много голов. Хорошо, что выиграли. Стадион у вас красивый", - сказал корр. ТАСС Жуан из Бразилии, также болевший за сборную своей страны в фан-зоне. Еще один бразилец бегал по площади с телефоном в вытянутой руке, прося окружающих передать привет его друзьям на родине. Но и костариканцы не падали духом - собравшись вместе, они делились впечатлениями о матче и фотографировались друг с другом. На соседней Большой Конюшенной улице бразильцев и костариканцев объединила музыка, причем не связанная с традиционными песнями и футбольными кричалками. Петь в унисон гостей Петербурга заставили уличные музыканты, исполнившие, в том числе, кавер-версию Мерлина Менсона на песню Sweet Dreams группы Eurythmics.

"Канарейки" с бубнами На Невском проспекте элементы латиноамериканского карнавала, которые наблюдались перед матчем на стадионе "Санкт-Петербург", проявились чуть позже, когда болельщики со стадиона добрались до центральных улиц города. Группа бразильцев с бубнами в руках прогуливалась мимо Гостиного двора в ярких желто-зеленых костюмах канареек - именно такое название они получили из-за яркого цвета футболок. Другие делали снимки и селфи с копией кубка чемпионата.