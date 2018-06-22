Футболист Муса заявил, что существует вероятность его очередного возвращения в ЦСКА

Муса, являющийся игроком английского "Лестера", выступал за ЦСКА в 2012-2016 годах и с января по июнь 2018 года

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса заявил, что может вновь вернуться в московский ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам.

Муса, являющийся игроком английского "Лестера", выступал за ЦСКА в 2012-2016 годах и с января по июнь 2018 года. В пятницу он сделал дубль в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Исландии (2:0) в Волгограде.

"Сейчас я должен вернуться в "Лестер". Если будет возможно, я готов вернуться в ЦСКА, такая вероятность существует. Я очень люблю этот клуб, благодаря ему я попал в состав на этот чемпионат мира", - сказал Муса.

В 10 матчах чемпионата России сезона-2017/18 Муса забил шесть мячей, а также один гол в плей-офф Лиги Европы.