Тренер: футболисты сборной Нигерии имеют хорошие шансы обыграть аргентинцев

Матч Нигерия - Исландия состоялся на стадионе "Волгоград-Арена" и завершился победой нигерийцев со счетом 2:0

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Нигерии по футболу имеют хорошие шансы на победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды Аргентины. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер нигерийской команды Гернот Рор.

Матч Нигерия - Исландия состоялся на стадионе "Волгоград-Арена" и завершился победой нигерийцев со счетом 2:0. После двух туров в группе D первое место занимает команда Хорватии (6 очков), далее идут сборные Нигерии (3), Исландии (1) и Аргентины (1).

"Победитель выйдет в следующий этап, и мы будем играть на победу, - сказал Рор. - Мы играли товарищеский матч в Краснодаре, обыграли аргентинцев (4:2, 14 ноября 2017 года - прим. ТАСС), но тогда не было Месси. Но мы знаем, что можем их обыгрывать, и думаю, что у нас хорошие шансы победить сборную Аргентины".

Сборная Нигерии сыграет с командой Аргентины в Петербурге. Исландцы в Ростове-на-Дону встретятся с хорватами. Обе игры пройдут 26 июня.