Тиаго Силва: Неймар незаслуженно получил желтую карточку в матче с костариканцами

Матч второго тура группового этапа между сборными Бразилии и Коста-Рики завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Предупреждение, полученное форвардом сборной Бразилии по футболу Неймаром в матче чемпионата мира с командой Коста-Рики, было несправедливым. Таким мнением поделился с журналистами капитан бразильской команды Тиаго Силва.

Матч второго тура группового этапа между сборными Бразилии и Коста-Рики завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Голами в добавленное время отметились Филиппе Коутиньо и Неймар. На 81-й минуте Неймар получил желтую карточку за слишком бурную реакцию на действия судьи.

"Если вы ошибаетесь, то вас наказывают. Однако я считаю, что было несправедливо [давать Неймару желтую карточку]. Да, наверное, он действовал агрессивно, но не давать же за это желтую карточку", - сказал капитан бразильцев.

Также он отметил, что сейчас Неймар находится под большим психологическим прессом, поэтому, сказал Силва, нет ничего удивительного в том, что после финального свистка нападающий сел прямо на поле и заплакал.

"Это нормально, потому что груз, который Неймар сейчас несет, реально очень большой. Многие говорят, что он играет не очень хорошо, но люди просто не хотят видеть большего. Я считаю, что это несправедливо, на нем огромная ответственность, кроме того, он еще не восстановился полностью [после травмы]", - сказал Силва.

Команда Бразилии занимает первое место в группе Е с четырьмя очками. Следующий матч бразильцы проведут 27 июня с сербами в Москве.