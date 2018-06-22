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22 июня, 20:56
Сербские болельщики заполонили улицы Калининграда в преддверии матча ЧМ со швейцарцами
Болельщики сборной Сербии
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Болельщики сборной Сербии
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Болельщики сборной Швейцарии
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Болельщики сборной Сербии
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Болельщики сборной Швейцарии
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Граффити в Калининграде
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Болельщик сборной Швейцарии
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Перед стадионом "Калининград-Арена"
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Болельщики
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Гости города размахивали национальными флагами, стучали деревянными ложками, трещотками, а также гудели свистками

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Самый западный регион России, который принимает матчи чемпионата мира по футболу, в преддверии матча между сборными Сербии и Швейцарии, стал больше похож на Белград - корреспонденту ТАСС с трудом удалось отыскать в толпе сербских болельщиков швейцарцев, чтобы расспросить их о впечатлениях и прогнозе на предстоящую игру.

Неделю назад, когда в Калининграде играли сборные Хорватии и Нигерии, казалось, что улицы города окрасились в красно-белую клетку - цвета хорватского национального флага. Сербские болельщики решили не отставать и также массово высыпали на улицы города в ожидании матча.

При этом им не помешали похолодание и дождь, которые пришли в Калининград накануне и столбики термометров опустились с 30 до 15 градусов тепла. "Билеты были куплены давно, никакая погода не сможет помешать нашей сборной победить, а нам, жителям Сербии, поддержать родную команду. Дождь нам не страшен", - рассказал ТАСС сербский болельщик Милош.

Он отметил, что впервые находится в России. "Мы приехали сюда еще когда сборная России играла с Египтом - хотели посмотреть город, футбол смотрели в фан-зоне. Болели за Россию и команда победила, теперь ждем поддержки от вас в сторону нашей команды", - сказал собеседник агентства.

Российские болельщики не остались в стороне и как один рассказывали корреспонденту ТАСС, что будут поддерживать Сербию. "У нас даже цвета флага похожи, конечно буду болеть за Сербию. Ради этого и приехал сегодня в Калининград, чтобы попасть на стадион", - рассказал болельщик из Санкт- Петербурга Юрий.

Флаги, трещетки и вувузелы

В ожидании игры еще за день до ее начала у болельщиков в ход пошли все средства, чтобы создать на улицах города максимально футбольную атмосферу - гости города размахивали национальными флагами, стучали деревянными ложками, трещотками, а также гудели свистками. Уже традиционно основным местом гуляний фанатов стала площадь Победы в самом центре города.

Еще с вечера четверга сербские болельщики, как и ранее их хорватские коллеги, превратили кафе на площади в штаб поддержки национальной сборной, украсив фасад заведения флагами. У храма Христа Спасителя болельщики из города Теслич растянули огромное полотнище в виде флагов России и Сербии.

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"Атмосфера непередаваемая. А после первого матча - уже привычная, даже как-то некомфортно было, когда прошла первая игра, казалось, что праздник кончился. И вот он вернулся на наши улицы", - отметила жительница Калининграда Елена.

В ход также пошли и музыкальные инструменты - на проспекте Ленина играли местные музыканты, однако бой их барабанов периодически приглушался кричалками любителей футбола.

Чтобы выразить свою поддержку, многие также наносили аквагрим - "боевой раскрас". "Работаю уже несколько часов, за это время я нарисовала на щеках больше сотни сербских флагов, и всего пару десятков швейцарских. Вот и делайте выводы, чьих болельщиков сегодня на поле больше", - сказала художница Юлия.

Поддержка швейцарцев

"Вы просто не знаете, сколько сейчас в Швейцарии людей сидит и ждет начала игры - там вся страна у телевизоров. И здесь нас много, просто мы не так шумим", - попытался развеять сомнения корр. ТАСС швейцарский болельщик Штефан.

Швейцарские болельщики действительно были более тихими и в большинстве своем спокойно прогуливались по улицам в ожидании предстоящей игры. Однако они пытались оказаться более оригинальными - накануне в город прибыли трое энтузиастов, которые с 9 июня добирались в Калининград из Швейцарии на ретро-тракторе, преодолев более 1,8 тыс. километров. Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович отмечал, что это делает чемпионат особенным и выразил надежду на то, что этот оригинальный способ поддержки поможет его команде обыграть сербов.

Удалось найти и россиян, которые также готовы поддержать сборную Швейцарии. "Нам нравится игра этой команды и специально для этого мы приехали из Москвы, чтобы попасть на матч", - рассказала болельщица Мария, отметив, что счет будет 2:1 или 3:1 в пользу швейцарцев. "Ну, потому что это Сербия, сильная команда. Один все-таки могут забить", - добавила она.

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С ее прогнозом согласен и местный зверь-предсказатель - лисенок Куршик, который живет в заповеднике Куршская коса. Как сообщили в пресс-службе заповедника, в ходе очередного сеанса пророчества, он отдал свое предпочтение швейцарскому флагу. Однако на показания лесного обитателя не стоит сильно надеяться - во время прошлого матча в Калининграде, Куршик предсказал победу сборной Нигерии, однако в той встрече со счетом 2:0 выиграла сборная Хорватии.

Все пути ведут на стадион

Несмотря на то, что за час до начала матча в Калининграде начал накрапывать дождь, многие любители футбола все равно выбрали пеший способ передвижения до стадиона.

Начала заполняться и фан-зона под открытым небом у Дома Советов, где будут смотреть футбол те, кто не сможет попасть на остров Октябрьский, где пройдет игра.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля, игры турнира принимают 11 городов. 16 июня в Калиниграде прошел матч Хорватия - Нигерия, 22 июня на стадионе встретятся команды Сербии и Швейцарии, а затем состоятся встречи Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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