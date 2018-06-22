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22 июня, 20:50
Бразильцы вырвали победу, забив костариканцам два гола в компенсированное время
Неймар
© Петр Ковалев/ТАСС
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Голы забили Филипе Коутиньо и Неймар на 91-й и 97-й минутах соответственно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу в матче чемпионата мира с драматической концовкой обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0. В составе бразильцев голы забили Филипе Коутиньо и Неймар на 91-й и 97-й минутах соответственно.

На протяжении всего матча сборная Бразилии играла первым номером, оказывая большое давление на ворота соперника. Согласно статистике, бразильцы нанесли 23 удара в сторону ворот костариканцев, которые ответили только четыре раза. 90 минут хорошо играл вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас, отразивший девять ударов.

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Концовка матча выдалась драматической: костариканцы не дотерпели несколько минут, а бразильцам удалось дважды забить уже в добавленное к игре время. Таким образом, сборная Бразилии поднялась на первое место в группе E чемпионата мира, набрав четыре очка. Чтобы выйти в плей-офф турнира, южноамериканцам хватит одного очка в следующем матче. В пятницу позднее сыграют сборные Сербии (3 очка) и Швейцарии (1), если сербы проиграют или сыграют вничью, то не смогут опередить бразильцев после очного матча, если те не проиграют им (в случае равенства очков подопечные Тите будут выше в турнирной таблице за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей).

Отметились и забившие голы футболисты. Коутиньо был признан лучшим игроком встречи, а Неймар забил свой 56-й гол за сборную, опередив в списке бомбардиров команды Ромарио.

Неосуществленная мечта

Сборная Коста-Рики после поражения от бразильцев потеряла шансы на выход в плей-офф. В прошлом турнире в 2014 году костариканцы дошли до 1/4 финала первенства и рассчитывали на чемпионате мира в России хотя бы выйти из группы. В связи с невыходом футболисты команды Коста-Рики заговорили о несбывшейся мечте.

"Нам нужно было обыгрывать бразильцев, мы много атаковали и прессинговали их настолько, насколько могли. Очень тяжело проигрывать. Мы упустили свою мечту выйти в плей-офф", - сказал защитник Кендалл Уотсон. Капитан костариканцев Брайан Руис отметил, что футболисты команды навсегда сохранят в памяти впечатления о России и Санкт- Петербурге, в котором они базируются уже больше недели.

По словам полузащитника костариканцев Хоана Венегаса, его команда провела неплохой матч с тактической точки зрения, у них были и хорошие возможности отличиться, но отметил силу противостоявших им соперников, назвав их сильнейшими игроками в мире. "Нам очень больно, что мы проиграли, когда у нас была возможность. Казалось, что мы заслуживали забить гол", - сказал полузащитник.

Главный тренер сборной Бразилии Тите отметил, что его подопечным не нужна помощь судей, чтобы побеждать, поэтому он не хочет критиковать арбитров за отмененный пенальти. На 78-й минуте встречи в штрафной площади ворот костариканцев после столкновения упал Неймар. Судья Бьорн Кёйперс сначала указал на пенальти, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

Капитан бразильской команды Тиаго Силва назвал игру очень сложной и отметил, что всегда тяжело играть против соперника, который все время обороняется.

В группе Е сборная Бразилии занимает первое место (4 очка; 2 матча), Сербии - второе (3; 1), Швейцарии - третье (1; 1), Коста-Рики - четвертое (0; 2). В следующем матче чемпионата мира сборная Бразилии сыграет против команды Сербии 27 июня в Москве. В этот же день костариканцы в Нижнем Новгороде встретятся со швейцарцами.

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