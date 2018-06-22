Тренер: жара могла помешать сборной Исландии проявить себя в матче ЧМ с нигерийцами

Матч Исландия - Нигерия состоялся на стадионе "Волгоград-Арена" и завершился победой нигерийцев со счетом 2:0

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Жаркая погода в Волгограде могла помешать футболистам сборной Исландии проявить все свои лучшие качества в матче чемпионата мира с нигерийцами. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер исландской команды Хеймир Хадльгримссон.

Матч Исландия - Нигерия состоялся на стадионе "Волгоград-Арена" и завершился победой нигерийцев со счетом 2:0. Исландские футболисты в концовке встречи не реализовали пенальти. Температура воздуха в Волгограде составляла около 30 градусов тепла.

"Не сказал бы, что игроки были медленными, - сказал Хадльгримссон. - Это была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура на них повлияла, для нас было жарковато. Но здесь важно, что сборная Нигерии сыграла очень хорошо".

"Мы выбрали неверную тактику и атаковали беззубо. Нигерийцы же хорошо проводили быстрые атаки", - добавил специалист.

После двух туров в группе D первое место занимает команда Хорватии (6 очков), далее идут сборные Нигерии (3), Исландии (1) и Аргентины (1).