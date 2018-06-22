Колумбиец Хамес Родригес готов сыграть с первых минут в матче ЧМ с поляками

Родригес из-за травмы пропускал тренировки сборной при подготовке к первому матчу колумбийцев на турнире

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Последствия травмы не должны помешать полузащитнику сборной Колумбии по футболу Хамесу Родригесу сыграть весь матч второго тура группового этапа чемпионата мира в России. В пятницу 26-летний футболист, выступающий на правах аренды за мюнхенскую "Баварию", тренировался в общей группе без ограничений.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе колумбийской сборной, тренерский штаб готов включить Родригеса в стартовый состав на предстоящий матч с поляками, который пройдет 24 июня в Казани.

Родригес по причине повреждения пропускал тренировки сборной при подготовке к первому матчу колумбийцев на турнире, в котором они уступили японцам со счетом 1:2. Он остался на скамейке запасных в начале встречи, выйдя только на последние полчаса игры.