Иванович и Коларов вошли в стартовый состав сборной Сербии на матч против швейцарцев

Встреча группы Е между сборными Сербии и Швейцарии пройдет в пятницу в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Защитники Александр Коларов и Бранислав Иванович, являющийся игроком санкт- петербургского "Зенита", вошли в стартовый состав сборной Сербии на матч группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Сербии выглядит следующим образом: Владимир Стойкович, Душко Тошич, Лука Миливоевич, Бранислав Иванович, Александр Митрович, Душан Тадич, Александр Коларов, Никола Миленкович, Филип Костич, Сергей Милинкович-Савич, Неманья Матич.

Состав сборной Швейцарии на игру: Янн Зоммер, Штефан Лихтштайнер, Мануэль Аканджи, Харис Сеферович, Гранит Джака, Валон Бехрами, Рикардо Родригес, Стивен Цубер, Блерим Джемайли, Фабиан Шер, Джердан Шакири.

Встреча группы Е между сборными Сербии и Швейцарии пройдет в пятницу в Калининграде. Начало встречи - 21:00 мск.