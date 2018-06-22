Тренер сборной Бразилии просил игроков сохранять спокойствие в матче с костариканцами

Матч между сборными Бразилии и Коста-Рики завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите в перерыве матча чемпионата мира с командой Коста-Рики просил своих подопечных сохранять спокойствие и продолжать играть в свою игру. Об этом после матча рассказал журналистам защитник бразильцев Тиаго Силва.

Матч между сборными Бразилии и Коста-Рики завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Голами в добавленное ко второму тайму время отметились Филиппе Коутиньо и Неймар.

"Разговор с тренером в перерыве был очень спокойный. Главное о чем он просил - это сохранять спокойствие. И во втором тайме мы старались делать больше хороших пасов и получилось реализовать куда больше хороших моментов", - сказал Силва.

Также капитан бразильцев сказал, что, по его мнению, сегодняшняя игра удалась его команде лучше, чем предыдущая со швейцарцами (1:1). "Сегодня я считаю, что мы сыграли лучше, чем в первой игре - хорошо атаковали, было больше точных передач. Если в первый раз мы сильно переживали, то сегодня у нас все получилось", - отметил футболист.

Сборная Бразилии одержала первую победу на турнире, набрала четыре очка и возглавила таблицу группы Е после двух матчей. Сборная Сербии занимает второе место с тремя очками, свой матч второго тура команда проведет позднее в пятницу - против сборной Швейцарии, которая с одним баллом расположилась на третьей позиции, костариканцы замыкают таблицу, проиграв оба матча и потеряв шансы на выход в плей- офф.

В следующем матче сборная Бразилии сыграет с командой Сербии в Москве на стадионе "Спартак" 27 июня.