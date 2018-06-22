Гуардадо: Россия превзошла ожидания сборной Мексики по организации ЧМ-2018

Матч группы F между сборными Мексики и Южной Кореи пройдет в Ростове-на-Дону в субботу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо рассказал, что Россия превзошла ожидания игроков команды в плане организации чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил в ходе пресс- конференции на стадионе "Ростов-Арена".

"Организация чемпионата мира на блестящем уровне. Члены моей семьи отлично проводят время в России, страна превзошла ожидания в плане организации турнира, - подчеркнул игрок. - Если бы вы смогли убедить нашего тренера съездить командой куда-нибудь посмотреть достопримечательности Ростова, было бы замечательно".

По окончании пресс-конференции сборная Мексики проведет первую тренировку на "Ростов-Арене".

Матч группы F между сборными Мексики и Южной Кореи пройдет в Ростове-на-Дону в субботу. В первом матче на чемпионате мира мексиканцы 17 июня нанесли поражение команде Германии - 1:0. На групповом этапе сборной Мексики также предстоит сыграть 27 июня в Екатеринбурге с командой Швеции.