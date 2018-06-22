историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
22 июня, 20:32
Уха, мате и набережная Дона: болельщики Южной Кореи и Мексики прогулялись по Ростову
Болельщик сборной Мексики
© Валерий Матыцин/ТАСС
Ближайшие матчи
23 июня, 15:00
Групповой этап
БельгияТунис
23 июня, 18:00
Групповой этап
Южная КореяМексика
23 июня, 21:00
Групповой этап
ГерманияШвеция
расписание всех игр
Большинство футбольных болельщиков традиционно собираются на набережной Дона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Ростов-на-Дону встретил болельщиков из Мексики и Южной Кореи, которые приехали сюда на матч между сборными, 30-градусной жарой и южным гостеприимством. В пятницу, перед днем матча, иностранцы прогулялись по центральным улицам города, посетили кафедральный собор и успели попробовать донскую уху.

Больше всего болельщиков традиционно собралось на набережной Дона. Здесь же расположено множество кафе и ресторанов, где можно отведать как непривычную для иностранцев донскую уху, так и знакомые им с детства куриные наггетсы и картофель фри.

Смотрите также
Тренер: южнокорейцы выйдут на матч со сборной Мексики на ЧМ-2018 как на последний бойСборная Мексики по футболу прибыла в Ростов-на-Дону на матч ЧМ с командой Южной КореиВременные консульства Мексики и Южной Кореи начнут работу в Ростове-на-Дону 22 июня

"Мы уже успели попробовать вот этот суп с рыбой - уха, тяжело произносить. Но это очень вкусно. Нам нравится знакомиться с культурой, поэтому мы сегодня уже и в церковь сходили в Ростове", - рассказала ТАСС Стейси из Мексики, которая приехала в Ростов поболеть за свою сборную.

Специально к чемпионату мира ростовским ресторанам рекомендовали перевести меню на английский язык, также во многих кафе гостей встречают официанты, владеющие иностранным языком. "Особые блюда стран не вводили, потому что наша кухня уникальная. С удовольствием употребляют в пищу окрошку, курники, уху, отзывы хорошие", - сказал ТАСС председатель комитета по торговле и бытовому обслуживанию администрации города Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

Пить мате и прятаться в тени

Эра с друзьями, которая тоже впервые приехала в Россию из Мексики, говорит, что в Ростове очень красиво. Сегодня они, в основном, гуляют возле реки Дон, потому что здесь немного прохладнее.

"В Ростове даже жарче, чем в Мексике, мы идем по тени, пьем воду постоянно. Мы были в парке Горького, где аттракционы, покатались, а сейчас гуляем по набережной, охлаждаемся", - рассказала она в беседе с корр. ТАСС.

Севастьян из Уругвая остался в Ростове на несколько дней после матча с Саудовской Аравией, чтобы посмотреть достопримечательности. Говорит, что в Уругвае в июне такая же погода. "Я пью мате, он горячий, но он нас охлаждает, это традиционный напиток в Уругвае. Я приехал сюда на матч своей сборной, остался немного погулять", - говорит он.

Болельщик из мексиканского города Чиуауа Рене, который побывал в Москве и Санкт-Петербурге, признался, что жара не доставляет ему дискомфорта, а наоборот, напоминает о доме. "Погода приятная, чтобы гулять. Мне в Ростове комфортнее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь погода такая же, как и на севере Мексики, откуда я и родом", - поделился он в беседе с корр. ТАСС.

Также Рене планирует прокатиться по реке Дон на теплоходе, чтобы сделать памятные фото.

Смотрите также
Сборная Южной Кореи в полном составе тренируется на "Ростов-Арене"Путин пожелал президенту Южной Кореи и всем болельщикам незабываемых впечатлений от ЧМИгрок: сборная Южной Кореи настроена как на последний матч в игре ЧМ с мексиканцами

Фанатов из Республики Корея в городе заметно меньше. Как рассказал ТАСС Ким Йонг, приехавший поддержать свою команду, больше всего ему запомнилось южное гостеприимство. Он до этого бывал на пяти чемпионатах мира, и уровень подготовки в России оценил высоко.

"Уже успел сходить к стадиону, гулял по паркам, улицам - очень чисто, природа восхитительная. Хорошая подготовка к чемпионату, все дружелюбные", - говорит болельщик.

Фанаты делают совместные фото, рассказывают друг другу о командах и футболе, спорят о том, как закончатся матчи. Как сообщили ТАСС гости из Мексики, также в пятницу на набережной они планируют устроить настоящую латиноамериканскую вечеринку с танцами и песнями, чтобы подойти к игре с правильным настроем. Кроме того, на днях болельщики посетят местный казачий центр, где их угостят кофе с селедкой.

Чемпионат мира в Ростове

В Ростове-на-Дону сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, а 20 июня состоялась встреча команд из Саудовской Аравии и Уругвая (0:1). В Ростове-на-Дону состоятся еще три матча турнира: на групповом этапе сыграют команды Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Игрок команды Исландии: сборная России способна пройти дальше 1/8 финала на ЧМ-2018
22 июня, 22:12
Три болельщицы в Воронеже ждут новой встречи с "картонным Хавьером" на его пути с юга
22 июня, 22:08
Магнуссон: футболисты ЦСКА должны выигрывать чемпионат и выходить в плей-офф ЛЧ
22 июня, 22:04
Болельщики сборной Бразилии празднуют победу в Петербурге сальсой и песнями
22 июня, 21:55
Сигурдссон не нашел для себя оправдания после незабитого пенальти в игре ЧМ с нигерийцами
22 июня, 21:39
Футболист Муса заявил, что существует вероятность его очередного возвращения в ЦСКА
22 июня, 21:27
Тренер: футболисты сборной Нигерии имеют хорошие шансы обыграть аргентинцев
22 июня, 21:18
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White