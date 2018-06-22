Уха, мате и набережная Дона: болельщики Южной Кореи и Мексики прогулялись по Ростову

Большинство футбольных болельщиков традиционно собираются на набережной Дона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Ростов-на-Дону встретил болельщиков из Мексики и Южной Кореи, которые приехали сюда на матч между сборными, 30-градусной жарой и южным гостеприимством. В пятницу, перед днем матча, иностранцы прогулялись по центральным улицам города, посетили кафедральный собор и успели попробовать донскую уху. Больше всего болельщиков традиционно собралось на набережной Дона. Здесь же расположено множество кафе и ресторанов, где можно отведать как непривычную для иностранцев донскую уху, так и знакомые им с детства куриные наггетсы и картофель фри.

"Мы уже успели попробовать вот этот суп с рыбой - уха, тяжело произносить. Но это очень вкусно. Нам нравится знакомиться с культурой, поэтому мы сегодня уже и в церковь сходили в Ростове", - рассказала ТАСС Стейси из Мексики, которая приехала в Ростов поболеть за свою сборную. Специально к чемпионату мира ростовским ресторанам рекомендовали перевести меню на английский язык, также во многих кафе гостей встречают официанты, владеющие иностранным языком. "Особые блюда стран не вводили, потому что наша кухня уникальная. С удовольствием употребляют в пищу окрошку, курники, уху, отзывы хорошие", - сказал ТАСС председатель комитета по торговле и бытовому обслуживанию администрации города Ростова-на-Дону Константин Тихонов. Пить мате и прятаться в тени Эра с друзьями, которая тоже впервые приехала в Россию из Мексики, говорит, что в Ростове очень красиво. Сегодня они, в основном, гуляют возле реки Дон, потому что здесь немного прохладнее. "В Ростове даже жарче, чем в Мексике, мы идем по тени, пьем воду постоянно. Мы были в парке Горького, где аттракционы, покатались, а сейчас гуляем по набережной, охлаждаемся", - рассказала она в беседе с корр. ТАСС.

Болельщики из Мексики и Южной Кореи прогулялись по набережной Ростова pic.twitter.com/ZFz8jdsiAC — Гулия (@kerlinguliya) 22 июня 2018 г.

Севастьян из Уругвая остался в Ростове на несколько дней после матча с Саудовской Аравией, чтобы посмотреть достопримечательности. Говорит, что в Уругвае в июне такая же погода. "Я пью мате, он горячий, но он нас охлаждает, это традиционный напиток в Уругвае. Я приехал сюда на матч своей сборной, остался немного погулять", - говорит он. Болельщик из мексиканского города Чиуауа Рене, который побывал в Москве и Санкт-Петербурге, признался, что жара не доставляет ему дискомфорта, а наоборот, напоминает о доме. "Погода приятная, чтобы гулять. Мне в Ростове комфортнее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь погода такая же, как и на севере Мексики, откуда я и родом", - поделился он в беседе с корр. ТАСС. Также Рене планирует прокатиться по реке Дон на теплоходе, чтобы сделать памятные фото.