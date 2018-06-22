Нигерийцы благодаря дублю Мусы обыграли исландцев в матче чемпионата мира

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Нигерии одержала победу над командой Исландии со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы D, которую посетили 40 904 зрителя, прошла в Волгограде.
Счет в матче на 49-й минуте открыл бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. На 75-й минуте он оформил дубль. В конце второго тайма судья поставил пенальти в ворота нигерийцев и не изменил своего решение даже после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Гильфи Сигурдссон пробил с 11-метровой отметки выше ворот.
Сборная Нигерии одержала первую победу на турнире и с тремя очками вышла на второе место в группе D. Исландцы потерпели первое поражение в своей истории на чемпионатах мира, в дебютном матче на мировых первенствах они сыграли вничью с аргентинцами (1:1). Исландцы с одним очком занимают третье место, опережая аргентинцев, которые также набрали один балл, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сборная Хорватии лидирует в таблице с шестью очками, хорваты обеспечили себе выход из группы с первого места.
В следующем матче сборная Нигерии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Аргентины. Исландцы в Ростове-на-Дону встретятся с хорватами. Обе игры пройдут 26 июня (21:00 мск).ъ
Муса, являющийся игроком английского "Лестера", выступал за ЦСКА в 2012-2016 годах и с января по июнь 2018 года. Он забил последние четыре гола нигерийской сборной на чемпионатах мира, в заключительном матче группового этапа мирового первенства 2014 года Муса забил два мяча в ворота аргентинцев (2:3). Муса стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нигерии на чемпионатах мира. Он занимает третье место в списке бомбардиров среди всех африканских игроков, только ганец Асамоа Гьян (6) и камерунец Роже Милла (5) забили больше мячей на мировых первенствах.
Сборная Нигерии прервала серию из трех поражений на чемпионатах мира. Команды Нигерии и Исландии второй раз в истории встречались друг с другом. Первый матч прошел в 1981 году, тогда исландцы победили со счетом 3:0.