историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
22 июня, 19:57
Нигерийцы благодаря дублю Мусы обыграли исландцев в матче чемпионата мира
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
{{curSlide+1}} / 18
Ближайшие матчи
23 июня, 15:00
Групповой этап
БельгияТунис
23 июня, 18:00
Групповой этап
Южная КореяМексика
23 июня, 21:00
Групповой этап
ГерманияШвеция
расписание всех игр
Встреча второго тура в группе D, прошедшая в Волгограде, завершилась со счетом 2:0

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Нигерии одержала победу над командой Исландии со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы D, которую посетили 40 904 зрителя, прошла в Волгограде.

Смотрите также
Танцы Африки и барабаны викингов: фанаты с песнями идут к "Волгоград-Арене" на матч ЧМ

Счет в матче на 49-й минуте открыл бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. На 75-й минуте он оформил дубль. В конце второго тайма судья поставил пенальти в ворота нигерийцев и не изменил своего решение даже после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Гильфи Сигурдссон пробил с 11-метровой отметки выше ворот.

Сборная Нигерии одержала первую победу на турнире и с тремя очками вышла на второе место в группе D. Исландцы потерпели первое поражение в своей истории на чемпионатах мира, в дебютном матче на мировых первенствах они сыграли вничью с аргентинцами (1:1). Исландцы с одним очком занимают третье место, опережая аргентинцев, которые также набрали один балл, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сборная Хорватии лидирует в таблице с шестью очками, хорваты обеспечили себе выход из группы с первого места.

В следующем матче сборная Нигерии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Аргентины. Исландцы в Ростове-на-Дону встретятся с хорватами. Обе игры пройдут 26 июня (21:00 мск).ъ

Смотрите также
Дубль Мусы принес сборной Нигерии победу над исландцами в матче ЧМ-2018

Муса, являющийся игроком английского "Лестера", выступал за ЦСКА в 2012-2016 годах и с января по июнь 2018 года. Он забил последние четыре гола нигерийской сборной на чемпионатах мира, в заключительном матче группового этапа мирового первенства 2014 года Муса забил два мяча в ворота аргентинцев (2:3). Муса стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нигерии на чемпионатах мира. Он занимает третье место в списке бомбардиров среди всех африканских игроков, только ганец Асамоа Гьян (6) и камерунец Роже Милла (5) забили больше мячей на мировых первенствах.

Сборная Нигерии прервала серию из трех поражений на чемпионатах мира. Команды Нигерии и Исландии второй раз в истории встречались друг с другом. Первый матч прошел в 1981 году, тогда исландцы победили со счетом 3:0.

Смотрите также
Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики в матче чемпионата мира по футболуИсландские болельщики с ограниченными возможностями посетили матч сборной в ВолгоградеВ Волгограде журналисту из Нигерии вернули потерянную сумку с вещами и деньгами
Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Тиаго Силва: Неймар незаслуженно получил желтую карточку в матче с костариканцами
22 июня, 21:11
Сербские болельщики заполонили улицы Калининграда в преддверии матча ЧМ со швейцарцами
22 июня, 20:56
Бразильцы вырвали победу, забив костариканцам два гола в компенсированное время
22 июня, 20:50
Тренер: жара могла помешать сборной Исландии проявить себя в матче ЧМ с нигерийцами
22 июня, 20:43
Колумбиец Хамес Родригес готов сыграть с первых минут в матче ЧМ с поляками
22 июня, 20:41
Тренер сборной Бразилии просил игроков сохранять спокойствие в матче с костариканцами
22 июня, 20:39
Гуардадо: Россия превзошла ожидания сборной Мексики по организации ЧМ-2018
22 июня, 20:37
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White