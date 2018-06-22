Мексиканцы в полном составе тренировались на "Ростов-Арене" накануне матча с южнокорейцами

Матч группы F между сборными Мексики и Южной Кореи пройдет на "Ростов-Арене" в субботу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу в полном составе вышла на тренировку, которая проходила на "Ростов-Арене" за день до матча чемпионата мира против команды Южной Кореи, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Футболисты начали тренировку в центральном круге, пасуя мяч друг другу. Затем они провели на поле десятиминутное совещание, на котором получили последние установки от тренеров. После этого журналистов попросили покинуть тренировку.

Матч группы F между сборными Мексики и Южной Кореи пройдет на "Ростов-Арене" в субботу. В первом матче на чемпионате мира мексиканцы 17 июня нанесли поражение команде Германии - 1:0. На групповом этапе сборной Мексики также предстоит сыграть 27 июня в Екатеринбурге с командой Швеции.

После первого тура в группе F сборная Швеции занимает первое место (3 очка), Мексики - второе (3), Германии - третье (0), Южной Кореи - четвертое (0).