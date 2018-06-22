Руис: Россия и Петербург оставят самые приятные воспоминания у игроков сборной Коста-Рики

Сборная Коста-Рики лишилась шансов на выход в плей-офф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Россия и Санкт- Петербург вызвали невероятные чувства у футболистов сборной Коста-Рики, которые сохранят самые приятные воспоминания о стране. Об этом журналистам заявил капитан сборной Коста- Рики Брайан Руис.

В пятницу в матче группы Е сборная Коста-Рики проиграла команде Бразилии со счетом 0:2. Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург". Костариканцы уже больше недели базируются в городе на Неве.

"Мы сохраним самые приятные воспоминания о России и Санкт-Петербурге. Это очень красивый город с богатой историей. К сожалению, мы живем довольно далеко от центра, но был один вечер, когда нас привезли на экскурсию - это было невероятно", - сказал Руис.

Сборная Коста-Рики лишилась шансов на выход в плей-офф. В первом туре команда проиграла сербам (0:1).

Стадион "Санкт-Петербург" должен быть в Лиге чемпионов

Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья восхитился стадионом в Санкт-Петербурге. Арена является домашней для местного футбольного клуба "Зенит" с 2017 года. Клуб по итогам сезона-2017/18 чемпионата России занял пятое место в турнирной таблице и попал в Лигу Европы.

"Стадион "Санкт-Петербург" восхитительный. "Зенит" заслужил такую арену, это очень хорошая команда. Такой стадион - мотивация для возвращения в Лигу чемпионов", - сказал он.

Стадион "Санкт-Петербург" был открыт в 2017 году и вмещает 67 тысяч зрителей. На нем прошли матчи Кубка конфедераций, а также игры сезона-2017/18 чемпионата России. Арена отличается от остальных стадионов раздвижной крышей и выкатным полем.

Стадион "Санкт-Петербург" примет еще одну игру группового этапа чемпионата мира - между сборными Аргентины и Нигерии (26 июня). Затем на арене пройдут встреча 1/8 финала турнира, полуфинал и матч за третье место.