Силва: бразильцы были награждены за старания двумя голами в матче ЧМ с костариканцами

В пятницу сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу была награждена за свое старание двумя голами в компенсированное время в матче чемпионата мира с командой Коста-Рики. Об этом журналистам заявил капитан бразильской команды Тиаго Силва.

В пятницу сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира на стадионе "Санкт-Петербург".

"Игра была очень сложная. Было трудно играть против соперника, который все время находился в обороне, но мы были награждены на последних минутах. Футболистам сборной Бразилии очень нужна была эта победа. Очень важно, что мы забили два эти гола в конце матча", - сказал Силва.

В группе Е сборная Бразилии занимает первое место (4 очка; 2 матча), Сербии - второе (3; 1), Швейцарии - третье (1; 1), Коста-Рики - четвертое (0; 2). Костариканцы потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.