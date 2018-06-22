Спортивный чиновник: в Германии рады успехам российской сборной на ЧМ-2018

Сборная России досрочно вышла в плей-офф домашнего чемпионата мира

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Жители Германии радуются успехам команды России на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил журналистам президент управления спорта федеральной земли Бранденбург Нойберг Вольфганг Удо, который находится в Сочи в составе немецкой делегации.

Сборная России досрочно вышла в плей-офф домашнего чемпионата мира, обыграв в первых двух турах группового этапа команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

"Мы рады тому, как российская сборная стартовала на этом чемпионате", - сказал он. По словам Удо, Германия на собственном опыте поняла, "какого единства можно достигнуть с помощью футбола". "Теперь мы будем болеть за всех нас", - сказал руководитель спортивного управления.

Он отметил, что в рамках чемпионата мира молодежь из спортивного союза Германии получила возможность провести более тесные встречи с российской молодежью. "Нам нужно дружное сосуществование", - подчеркнул он.

Немецкая делегация находится в Сочи, где в субботу состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира Германия - Швеция. Игра начнется на стадионе "Фишт" в 21:00 мск.