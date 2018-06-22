Тренер бразильцев попросил Коутиньо не уходить в оборону в матче ЧМ с костариканцами

Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бразилии Тите перед матчем чемпионата мира с командой Коста-Рики посоветовал полузащитнику Филиппе Коутиньо не уходить в оборону и больше играть на флангах. Об этом Тите рассказал на послематчевой пресс-конференции.

В пятницу сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа на стадионе в Санкт-Петербурге. На первой добавленной ко второму тайму минуте гол забил Коутиньо, а на седьмой добавленной минуте преимущество бразильцев удвоил Неймар.

"Я сказал Коутиньо, что не хочу, чтобы он уходил в оборону, а хочу, чтобы он играл творчески, больше играл по флангам", - сказал тренер. Он принимал это решение в том числе потому, что нападающий Неймар еще не набрал в полной мере форму после травмы.

"Конечно, Неймар - личность, но эта личность проявляется, когда весь коллектив хорошо играет. Он 3,5 месяца был травмирован, и прошлая игра была у него первой официальной после перерыва. Он дойдет до своего уровня, вот увидите", - сказал Тите. Он отметил, что для сборной Бразилии была очень важна победа в этом матче, поскольку ее первая игра на чемпионате закончилась вничью.

Коутиньо, признанный лучшим игроком матча, сказал на пресс-конференции, что для него и остальных игроков было важно настроиться психологически. "Это была жесткая игра, как мы и ожидали, хорошо, что у нас хватило терпения доиграть до конца и забить два гола. Важно психологически подготовиться и доиграть до последней секунды. Не важно, забиваешь ты на первой минуте или на девяностой, ты все равно борешься все 90 минут", - сказал он.

"Мне приятно, что меня признали лучшим игроком, но главное, что мы выиграли", - добавил футболист.

Турнирное положение

В группе Е сборная Бразилии занимает первое место (4 очка; 2 матча), Сербии - второе (3; 1), Швейцарии - третье (1; 1), Коста-Рики - четвертое (0; 2). Костариканцы потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.