Сборная Польши по футболу тренируется в полном составе перед вылетом в Казань на матч ЧМ

Польская команда во время чемпионата мира базируется в Сочи, футболисты тренируются на стадионе "Спутник-Спорт"

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Польши в полном составе тренируется в Сочи перед вылетом в Казань на матч чемпионата мира против команды Колумбии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Польская команда во время чемпионата мира базируется в Сочи, футболисты тренируются на стадионе "Спутник-Спорт". В занятии, которое проходит в пятницу, принимают участие все 23 игрока сборной.

За 15 минут тренировки, открытые для прессы, футболисты провели разминку и приступили к работе над передачами в двух группах.

В первом матче чемпионата мира поляки уступили сборной Сенегала со счетом 1:2. Следующая игра команды Польши состоится в воскресенье в Казани - против колумбийцев. На субботу у поляков запланированы предматчевые пресс- конференция и тренировка на "Казань-Арене".

Групповой этап чемпионата мира сборная Польши завершит матчем против команды Японии 28 июня в Волгограде.