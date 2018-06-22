Венегас: футболисты сборной Коста-Рики заслужили гол в матче ЧМ с бразильцами

В матче второго тура группового этапа костариканцы проиграли сборной Бразилии со счетом 0:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты команды Коста-Рики имели хорошие шансы забить во втором матче группового этапа чемпионата мира с бразильцами. Такое мнение высказал журналистам полузащитник костариканцев Хоан Венегас.

В матче второго тура группового этапа, который прошел в пятницу в Санкт-Петербурге, костариканцы проиграли сборной Бразилии со счетом 0:2. Голами в компенсированное время отметились Коутинью и Неймар.

"У нас были идеальные моменты в этом матче, но не удалось забить. Футболисты, игравшие против нас, являются лучшими в мире, когда они на поле, они хотят забить. Нам очень больно, что мы проиграли, когда у нас была возможность. Казалось, что мы заслуживали забить гол", - сказал полузащитник.

Также он отметил, что с тактической точки зрения команда Коста-Рики провела неплохой матч. "Тактически все было неплохо, мы старались сдержать бразильцев, их атаку и оказать им сопротивление. Мы старались найти возможность для нападения, но мы так и не забили, к сожалению", - сказал Венегас.

Определяющим моментом встречи Венегас назвал именно первый гол бразильцев, который решил итог встречи.

После победы над костариканцами команда Бразилии занимает первое место в группе Е с четырьмя очками (после двух матчей), на втором месте сербы с 3 очками (1) и швейцарцы с одним баллом (1). Костариканцы после двух игр занимает последнее место, не имея очков. Следующий матч костариканцы проведут со швейцарцами 27 июня в Нижнем Новгороде.