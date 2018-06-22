Гуардадо: мексиканцы после победы над сборной Германии на ЧМ не имеют права расслабляться

В игре первого тура мексиканцы обыграли команду Германии - 1:0

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики после победного матча с командой Германии на чемпионате мира не имеет права расслабляться в игре с южнокорейцами, в ином случае мексиканцев ждет неудача. Такое мнение на пресс- конференции высказал полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо.

Матч второго тура группового этапа Южная Корея - Мексика пройдет 23 июня в Ростове-на-Дону. В игре первого тура мексиканцы обыграли команду Германии - 1:0.

"Победа над Германией сделала нас еще более ответственными. С корейцами нам нужно сыграть еще лучше, чем с Германией. Да, у нас сейчас три очка, но расслабляться нельзя, мы пока не завоевали право выйти в следующий раунд", - сказал Гуардадо.

Главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио высказал мнение, что его подопечным будет крайне непросто в предстоящей игре с южнокорейцами. "Нас ждет очень серьезный соперник, некоторые игроки играют в ведущих европейских клубах. Мы должны быть очень хорошо подготовлены. Это замечательная команда с опытным тренером", - сказал Осорио.

По окончании пресс-конференции сборная Мексики проведет первую тренировку на "Ростов-Арене".

После первого тура в группе F сборная Швеции занимает первое место (3 очка), Мексики - второе (3), Германии - третье (0), Южной Кореи - четвертое (0).