Костариканец Уотсон: сборная России по футболу за два года сделала шаг вперед

Сборная России обеспечила себе участие в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России стали играть лучше по сравнению с 2016 годом, когда они провели товарищеский матч с командой Коста-Рики. Таким мнением поделился с журналистами защитник сборной Коста- Рики Кендалл Уотсон.

Сборные России и Коста-Рики провели товарищеский матч в Краснодаре 9 октября 2016 года. Тогда костариканцы выиграли со счетом 4:3.

"Тогда был всего лишь товарищеский матч. Думаю, что сейчас россияне сделали шаг вперед, на чемпионате мира никто не хочет проигрывать. С такой поддержкой фанатов сборная России выступает очень хорошо", - сказал Уотсон.

Футболист также отметил, что ему понравилось играть на стадионе "Санкт-Петербург" и добавил, что сборная России, как и другие команды, имеет шанс на победу в чемпионате мира. "Все возможно в футболе, история еще не написана", - сказал он.

Сборная России обеспечила себе участие в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Костариканцы потеряли шансы на выход в плей-офф, проиграв командам Сербии (0:1) и Бразилии (0:2).