Уотсон: футболисты сборной Коста-Рики не смогли осуществить мечту о выходе в плей-офф ЧМ

В пятницу в матче группы Е сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики не смогла осуществить свою мечту - выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу, уступив команде Бразилии. Об этом заявил журналистам защитник сборной Коста-Рики Кендалл Уотсон.

В пятницу в матче группы Е сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург".

"Нам нужно было обыгрывать бразильцев, мы много атаковали и прессинговали их настолько, насколько могли. Очень тяжело проигрывать. Мы упустили возможность реализовать свою мечту - выйти в плей-офф", - сказал Уотсон.

Он отметил, что после первого тайма сборная Бразилии изменила манеру игры. "С выходом Дугласа Косты кое-что изменилось в игре бразильцев. Они стали чаще атаковать, создавали больше моментов, поэтому в конце они получили два шанса и реализовали их", - сказал он, также добавив, что у Бразилии "очень сильная сборная, это тяжелый соперник".

В следующем матче 27 июня сборная Бразилии сыграет с командой Сербии в Москве на стадионе "Спартак".