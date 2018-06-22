Тренер бразильцев не согласен с решением судьи об отмене пенальти в матче с костариканцами

Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бразилии Тите не согласен с решением судьи об отмене пенальти в матче чемпионата мира по футболу с командой Коста-Рики, который прошел в пятницу в Санкт- Петербурге, но не будет его оспаривать. Об этом Тите сказал на послематчевой пресс-конференции.

В пятницу сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа на стадионе в Санкт-Петербурге. Бразильцы оба гола забили лишь в компенсированное время. Во время матча судья назначил пенальти в ворота сборной Коста-Рики после нарушения в штрафной, но, посмотрев повтор с помощью системы видеопомощи судьям, отменил свое решение и дал сигнал о продолжении игры.

"Иногда она [система видеопомощника судьи] может сработать, иногда нет. Здесь можно по-разному толковать. Был бы я судьей, не стал бы менять свое решение. Момент можно интерпретировать как хочешь, мне кажется, там был пенальти", - сказал Тите.

При этом он считает, что оспаривать решение судьи нет смысла. "Я не хочу спорить, аргументировать. Я говорю футболистам - сбалансируйте игру и смотрите, как можно выиграть. Нам не нужна помощь судьи, чтобы выигрывать", - сказал он.

В группе Е сборная Бразилии занимает первое место (4 очка; 2 матча), Сербии - второе (3; 1), Швейцарии - третье (1; 1), Коста-Рики - четвертое (0; 2). Костариканцы потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.