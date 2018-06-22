Игрок: поражение костариканцев стало логичным исходом матча с бразильцами на ЧМ-2018

В пятницу сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. В сборной Бразилии собраны очень сильные футболисты, нет ничего удивительного в том, что они сумели довести до победы матч с командой Коста-Рики на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал костариканский футболист Маркос Уренья.

В пятницу сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа на стадионе в Санкт-Петербурге.

"Очень грустно, что так получилось. Мы сражались в течение 90 минут, но, к сожалению, удача не сопутствует нам на этом чемпионате. Мы думали, что в первом тайме что-то получится и пытались, но не вышло. Мы знали, что Бразилия сильная команда, так что в принципе мы ожидали, что они забьют гол", - сказал Уренья.

Футболист также отметил, что "это не совсем то состояние, в котором команде хотелось бы быть, но игроки все равно спокойны и прилагают максимум усилий на поле".

В группе Е сборная Бразилии занимает первое место (4 очка; 2 матча), Сербии - второе (3; 1), Швейцарии - третье (1; 1), Коста-Рики - четвертое (0; 2). Костариканцы потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.