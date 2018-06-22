Хазри: сборной Туниса нечего терять в матче против команды Бельгии на ЧМ

Матч между командами Бельгии и Туниса состоится в субботу на стадионе "Спартак" в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Туниса абсолютно нечего терять в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии. Об этом на пресс-конференции заявил капитан тунисской команды Вахби Хазри.

Матч между командами Бельгии и Туниса состоится в субботу на стадионе "Спартак" в Москве. Он начнется в 15:00 мск и станет вторым для обеих команд на чемпионате мира в России.

"Матч против Бельгии будет иметь решающее значение для всей нашей сборной. У нас сложное положение, и в завтрашнем матче против бельгийцев футболистам команды Туниса будет абсолютно нечего терять. Соперник обладает рядом высококлассных игроков, однако мы готовы показать себя и вырвать три очка во что бы то ни стало", - сказал Хазри.

В матче первого тура группового этапа сборная Туниса уступила команде Англии со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время.

"Считаю, что матч первого тура чемпионата мира показал далеко не все возможности нашей сборной, и в игре против команды Бельгии мы постараемся это исправить. Не могу сказать, есть ли у меня стресс или давление перед завтрашним матчем, могу лишь отметить, что мы обязательно учтем ошибки, которые допустили в матче со сборной Англии", - заключил футболист.