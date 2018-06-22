Лёв не потерял доверие к своим футболистам после поражения сборной Германии от мексиканцев

Действующие чемпионы мира начали ЧМ-2018, уступив сборной Мексики со счетом 0:1

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не потерял доверие к кому-либо из футболистов команды после поражения от мексиканцев в стартовом матче чемпионата мира. Об этом немецкий специалист сообщил на пресс-конференции.

Действующие чемпионы мира начали ЧМ-2018, уступив сборной Мексики со счетом 0:1. В субботу команда Германии проведет второй матч в группе F против шведов, которые ранее обыграли сборную Южной Кореи со счетом 1:0.

"Я доверяю своим игрокам, мое доверие не может быть подорвано после одного матча. Мы также не должны оспаривать нашу стратегию последних 4-5 лет. Такое бывает, но мы должны быть в состоянии скорректировать наш путь развития и найти те ошибки, которые нам помешали. Мы - чемпионы мира (2014), обладатели Кубка конфедераций (2017), достаточно сложно оставаться всегда на таком уровне", - сказал Лёв.

"Конечно, наша тренировочная неделя сложилась так, что игроки реагировали на прежний результат, - продолжил тренер. - Это принимается в учет, но главное мы увидим завтра, важна реакция моих игроков в деле. Наше главное оружие - энергетика, ведь в матче со сборной Мексики мы были не такими уверенными, как прежде. Чемпионат мира показал, что у каждого есть плюсы и минусы, но мы будем в хорошей форме в игре со шведами".

Лёв отметил, что сборная Германии существенно не изменит свой стиль игры в матче с командой Швеции. "Наш соперник силен коллективно, он выходит на поле сильной, сплоченной командой, где каждый футболист во всех линиях работает на команду, вливается в общее дело. Даже если они проигрывают, то всеми силами стараются отыграться, можно вспомнить хотя бы матч со шведами [в отборочном цикле к ЧМ-2014], когда мы лидировали 4:0, но сыграли со счетом 4:4. Возможно, сборная Швеции откажется от прежнего стиля игры и выступит с другой схемой, однако это никоим образом не повлияет на нашу манеру - конечно, какие-то детали могут отличаться, но фундаментально мы останемся прежними", - заключил наставник немецкой сборной.

Заключительный матч группового этапа сборная Германии сыграет 27 июня в Казани - против команды Южной Кореи. Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.