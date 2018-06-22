Тренер: костариканцы в матче с бразильцами на ЧМ старались минимизировать их преимущества

В пятницу сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Стратегия сборной Коста-Рики в матче с бразильцами на чемпионате мира состояла в том, чтобы минимизировать преимущества соперника, и долгое время это удавалось, сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес.

В пятницу сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа на стадионе в Санкт-Петербурге. Бразильцы оба гола забили лишь в компенсированное время.

"У нас был план на игру, была стратегия. Идея заключалась в том, чтобы контролировать игру противника, и в первом тайме мы владели мячом достаточно, мы пытались минимизировать их преимущества, и нам это долгое время удавалось. Но наступил второй тайм, бразильцы внесли изменения в игру. Когда [главный тренер сборной Бразилии] Тите произвел замены, нам стало сложно играть, мы не всегда доходим до уровня, на котором играют бразильцы", - рассказал Рамирес.

По его оценке, игроки сборной Коста-Рики "выложились полностью". "По-моему, мы очень хорошо сыграли, но мы играли с командой, в которой собраны гениальные игроки. Мы не смогли реализовать моменты, которые нам удавалось создавать. У нас была пара-тройка моментов, но мы не забили", - признал тренер.

В группе Е сборная Бразилии занимает первое место (4 очка; 2 матча), Сербии - второе (3; 1), Швейцарии - третье (1; 1), Коста-Рики - четвертое (0; 2). Костариканцы потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.