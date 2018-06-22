Сборная Германии по футболу тренируется перед матчем ЧМ-2018 со шведами без Хуммельса

Игрок получил травму и с высокой долей вероятности не успеет восстановиться к матчу со шведами

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Германии Матс Хуммельс не участвует в предматчевой тренировке команды за день до игры чемпионата мира по футболу со шведами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв на пресс-конференции в пятницу сообщил, что Хуммельс получил травму и с высокой долей вероятности не успеет восстановиться к матчу со шведами. Игра между командами Германии и Швеции состоится в субботу в Сочи на стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.

Остальные 22 футболиста немецкой сборной приняли участие в занятии, которое проходит на "Фиште". В первые 15 минут тренировки игроки в нескольких группах разминались и проводили упражнения с мячом. Голкиперы команды работали с тренером вратарей.

Хуммельс в сопровождении сотрудников сборной Германии наблюдал за тренировочным процессом с бровки поля. Футболист полностью отыграл стартовый матч немцев на ЧМ-2018 против мексиканцев (0:1).