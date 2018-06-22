Сборная Сенегала прибыла в Екатеринбург на матч ЧМ-2018 со сборной Японии

В первом матче группы H сборная Сенегала обыграла поляков (2:1)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Сенегала прилетела в Екатеринбург на второй матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Японии. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Кольцово.

"Сборная Сенегала только что приземлилась в аэропорту Кольцово", - сказали в пресс-службе.