Сборная Сенегала прибыла в Екатеринбург на матч ЧМ-2018 со сборной Японии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Сенегала прилетела в Екатеринбург на второй матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Японии. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Кольцово.
"Сборная Сенегала только что приземлилась в аэропорту Кольцово", - сказали в пресс-службе.
Сборная Сенегала приехала в Екатеринбург pic.twitter.com/COFecr3Fzv— Marina Sheina (@MarinaSheina1) 22 июня 2018 г.
Команда Сенегала прибыла в гостиницу, возле которой их встречали российские журналисты. За несколько часов до прилета сенегальцев шел дождь, было прохладно, однако к их прилету значительно потеплело. Синоптики прогнозируют, что матч между командами Японии и Сенегала пройдет в Екатеринбурге при температуре плюс 28 градусов.
В первом матче группы H сборная Сенегала обыграла поляков (2:1). Японцы одержали победу над сборной Колумбии (2:1).
Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграли сборные Египта и Уругвая (0:1), Франции и Перу (1:0). В городе пройдут еще три матча: Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).