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22 июня, 17:56
Тренер: сборная Туниса испытывает давление перед матчем с командой Бельгии на ЧМ
Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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Матч между командами Бельгии и Туниса состоится в субботу на стадионе "Спартак" в Москве

МОСКВА, 22 июня /ТАСС/. Футболисты сборной Туниса ощущают большое психологическое давление перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул.

Матч между командами Бельгии и Туниса состоится в субботу на стадионе "Спартак" в Москве, начало - в 15:00 мск.

"Футболисты сборной Туниса ощущают колоссальное давление перед матчем против команды Бельгии, особенно учитывая, что первый матч против английской сборной мы проиграли. Совершенно очевидно, что сборная Бельгии - это та команда, с которой нужно считаться, но мы сделаем все, чтобы победить в завтрашнем матче. Также мы чувствуем огромную ответственность, ведь мы хотим стать первой арабской командой, которая добьется победы на текущем чемпионате мира", - сказал Маалул.

"В сборной Бельгии играют такие звезды, как Эден Азар, Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку. Мы прекрасно понимаем, что победить будет далеко непросто, однако мы приложим все усилия для положительного результата", - добавил Маалул.

В матче первого тура группового этапа сборная Туниса уступила команде Англии со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в добавленное ко второму тайму время. "Игроки моей команды отлично провели матч против сборной Англии, но завтра мы покажем абсолютно другую игру. Многие футболисты, которые дебютировали в прошлом матче, уже не чувствуют того страха, что был раньше. Еще с самого момента жеребьевки мы знали, что нам придется играть против хорошо организованной и сильной команды, и мы готовы принять этот вызов", - заключил тренер.

В другом матче группы G сборная Бельгии разгромила команду Панамы со счетом 3:0. Встреча Англия - Панама пройдет 24 июня в Нижнем Новгороде.

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